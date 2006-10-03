Журнал Esquire назвал самую сексуальную женщину из ныне живущих (4 фото)

Скарлетт Йоханссон вновь названа самой сексуальной женщиной из ныне живущих. Такой титул был присвоен известной голливудской актрисе журналом Esquire.

21-летняя Йоханссон снялась для обложки ноябрьского номера этого журнала, который поступит в продажу 18 октября.

В марте аналогичный титул кинозвезда получила от журнала FHM. Тогда она сказала: "Самое лучшее, что может услышать женщина, это, что она сексуальна". Однако теперь она призналась, что ей больше нравится, когда отмечают ее другие достоинства, кроме сексапильности.

И Скарлетт Йоханссон как никто заслуживает такого к себе отношения, ведь за последние несколько лет она сделала блестящую кинокарьеру. К тому же Йоханссон обладает редким среди молодых звезд чувством вкуса, благодаря которому она смогла попасть в список Блэквелла десяти самых стильных знаменитостей.

Скарлетт Йоханссон блестяще сыграла в таких известных фильмах, как "Трудности перевода", "Черная орхидея", "Матч пойнт", "Мир призраков".

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