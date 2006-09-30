В столице Польши начался финал конкурса Miss World 2006. Прямая трансляция из Варшавского зала конгрессов финала конкурса на самую красивую девушку планеты началась на 200 государств мира. Ожидаемая зрительская аудитория - около двух миллиардов человек.

Всего в конкурсе участвуют 104 красавицы со всей планеты. В составе международного жюри - девять человек. Украину на нем представляет Мисс Украина-2006 - студентка Харьковского национального университета сельского хозяйства Ольга ШИЛОВАНОВА.

Ведут телешоу звезда китайского телевидения Ангела ЧОУ (Angela Chow) и Тим ВИНСЕНТ (Tim Vincent), ведущий прошлогоднего финального конкурса.