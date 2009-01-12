Кто подписал новую версию мониторингового протокола и зачем

Протокол о мониторинге транзита газа подписан, но считать это завершением газовых споров вряд ли стоит, учитывая целый ряд дополнительных тезисов, озвученных во время совместной с премьер-министром Чехии Тополанеком пресс-конференции госпожой Тимошенко. В частности, госпожа украинский премьер-министр отметила, что в протоколе содержатся пять конкретных положений, которые, по ее мнению, являются важнейшими для Украины.

В частности, по словам главы украинского правительства, в документе отмечается, что Украина была и остается надежным транзитером и не прекращала транзита газа в Европу. Кроме того, сообщила Тимошенко, в протоколе отмечено, что Украина не производила с 1 января несанкционированный отбор газа. Я сразу выразил сомнение, что речь идет о том же протоколе, который подписала российская сторона. Поскольку очевидно, что российские правительства вряд ли согласились бы на закрепленных этих тезисов в мониторинговом протоколе. Но главное даже не это. Главным мессиджем Юлии Тимошенко во время этой пресс-конференции было то, что Украина будет использовать для транзита газа с России в Европу российский технологический газ по ценам 2008 года, который оплатит после заключения соглашений с российской стороной. "Технологический газ входит в цену транзита. Пока остается старая цена на транзит и старая цена на газ. Как только будут заключены соглашения, Украина рассчитается за технологический газ", - сказала Тимошенко.

А вот с этим российские власть предержащие точно уже категорически не согласятся. Как известно, «Газпром» исходит с того, что контракт на транзит газа, действующий до конца 2010 года, не содержит никаких ссылок на понятие «технологический газ» и предусматривает лишь оплату услуг в размере $1,7 за прокачку тысячи куб. м транзитного газа на сто километров. А откуда «Нафтогаз» будет брать технологический газ – это его проблемы.

Еще в воскресенье российский президент Медведев объяснил, что условием возобновления поставок газа через территорию Украины - "это наличие подписанного всеми сторонами документа, который текстуально отвечает документу, подготовленному, согласованному и подписанному российской стороной".

Уже после этого заявления господина Медведева выяснилось, что госпожа Тимошенко, как это водится, сказала не совсем правду. В действительности протокол подписан Юлией Владимировной в виде, предложенном российской стороной, но к нему добавлялась декларация, в которой излагалась позиция украинской стороны относительно газового конфликта.

Такой подход давал возможность украинскому правительству продолжить переговорный процесс с Россией на равных.

Но в понедельник уже все изменилось. Довольно неожиданно украинское правительство изменило свою позицию и согласилось подписать мониторинговый протокол в российский редакции без всяких дополнительных деклараций. При этом, как стало известно, с украинской стороны его подписала не премьер-министр Украины госпожа Тимошенко, а вице-премьер Григорий Немыря и первый заместитель НАК «Нафтогаз» Владимир Триколич.

В связи с этим возникает несколько вопросов. Почему украинское правительство изменило свою позицию и почему эту новую версию протокола не подписала сама госпожа Тимошенко? Не потому ли, что хочет иметь возможность перевести все негативные последствия такого решения на господина Немырю?..

Что вообще в этом случае собирается делать "Нафтогаз" с проблемой «технологического газа»? Если будет покрывать его из собственных ресурсов, можно уверенно говорить, что Украина этой зимой столкнется с чрезвычайными проблемами. Потому что даже существующих запасов в газовых хранилищах едва хватит для украинских потребителей. Кроме того, в этом случае российская сторона вообще не будет заинтересована в подписании никаких договоров на поставки газа Украине. Учитывая серьезные проблемы с наличием достаточных объемов газа, необходимых для выполнения поставок газа европейским потребителям, Газпром вообще готов к тому, чтобы не поставлять Украине газ. Но вот что в этом случае собирается делать украинское правительство, становится загадкой. Очевидно, что в случае отбора газа Россия получит прекрасный случай уже совсем не без оснований обвинять Нафтогаз в краже газа и остановить транзит, действительно поставив Украину на колени и диктуя ей свои условия.

Если сейчас Украина отступит, то надежда, что российская сторона согласится хоть на поэтапное взаимоувязанное повышение цены на газ для Украины и тарифа на транзит, хоть на немедленный переход на европейскую модель ценообразования на газ и транзит, может оказаться тщетной. Если мы не выясним все наши газовые отношения с Россией прямо сейчас, то позже нас уже вряд ли поймут европейские страны.

Борис Кушнирук