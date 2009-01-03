Российским СМИ разослали фальшивый некролог Шендеровича

В редакции ряда российских СМИ неизвестные 3 января разослали фальшивый некролог, в котором сообщалось о смерти известного российского писателя-сатирика и публициста Виктора Шендеровича, сообщает "Эхо Москвы".

Чтобы ввести журналистов в заблуждение, сообщение было послано с электронного адреса, очень похожего на адрес персонального сайта Шендеровича - www.shender.ru. Однако при этом, сам "некролог" был составлен с многочисленными ошибками и носил явно оскорбительный характер.

У себя на сайте и в блоге Шендерович лично опроверг сообщение о своей смерти. В интервью "Радио Свобода" он предположил, что появление фальшивого некролога могло быть связано с судебной тяжбой, которую он ведет с депутатом от партии ЛДПР.

Вместе с тем Шендерович признался, что не знает, будет ли обращаться в милицию с требованием найти авторов "некролога". "Я несколько раз обращался в милицию по разным поводам, я прекрасно понимаю, что милиция мои интересы защищать не будет, и меня защищать не будет. Я даже не знаю, имеет ли смысл в связи с этим обращаться", - отметил он.

Лента.ру