Чего Ющенко ждет от ”бессмертных” политиков

Господа политики чешутся, месяца через два депутаты будут приносить присягу. Потом месяц будут ссориться за состав правительства и структуру парламента. Держат в неопределенности людей, провоцируют коррупцию...

Как же это так: выборы прошли, а с программой до сих пор определенности нет? Р.Бессмертному не хватает „протокола о разногласиях участников коалиции”. Поистине бессмертный этот чиновничьий, советский стиль „тянуть и не пущать”. Перепиваются господа каждый вечер или еще какая болезнь на их голову?

Выборы НУ сравнительно проиграла, так что Ющенко еще такого ожидает от таких бессмертных политиков?

Были бы политики здоровые, то давно поняли бы, что Родине в таком затруднении более дешевле было бы, если бы функции премьер-министра одновременно выполнял Президент (как в США). Да и 450 лоббистов-пустомель в парламенте, где кричат, свистят, гудят в дудки, дерутся, блокируют трибуну – слишком дорогой цирк. Украина показала бы прогрессивный пример миру, если бы избрала профессиональный 2-палатный парламент в составе Совета Специалистов и Сената Земель. Да и технологию законодательства следует усовершенствовать.

Насилуют за должность премьер-министра яркую личность с актуальной риторикой, симпатичную женщину, опытную в политике и в бизнесе. Подумали бы, как народ переживет следующую зиму. С такими „успехами”, как сейчас – разорвать могут! „Добрые” соседи спят и видят гражданскую войну в Украине. Благодарные были бы, что есть такая - желающая на провальную должность. Ну, изберите честного руководителя счетной палаты, следите за бюджетом, прозрачно контролируйте работу правительства, может, Мороза спикером изберите.

Дайте же человеку шанс выполнить обещанное-подписанное.

Мужики, обращайтесь учтиво с женщиной. Проиграли – не ревнуйте, не паникуйте, не смешите людей.

Слава богу, народ, в большинстве, уже не верит надутым авторитетам с банальными речами, туманными намеками, замечтавшейся мимикой, поднятыми вверх глазами и губой, выступающей вперед.