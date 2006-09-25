На трассе Киев-Одесса мотоцикл столкнулся с Вольво: трое погибших

В Киевской области мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем: три человека погибли, еще один пострадал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня около трех часов в Киевской области, на 120 км автодороги Киев-Одесса, вблизи с.Острая Могила Ставищенского района, водитель мотоцикла “ИЖ Юпитер”, который двигался по обочине в направлении Одессы, пытаясь переехать на правую полосу движения, не убедился в безопасности этого маневра и столкнулся с автомобилем “Вольво” с полуприцепом, ехавшем в попутном направлении.

В результате ДТП двое мужчин (1982 и 1986 г.р.) от полученных травм погибли на месте аварии, еще один (1981 г.р.) умер по дороге в больницу. Женщину, тоже 1981 г.р., которая получила тяжелые телесные повреждения, госпитализировали. Сейчас выясняется, кто из них находился за рулем мотоцикла. Водитель “Вольво” не пострадал.