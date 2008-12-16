В Херсоне горела гимназия: эвакуировали 170 детей

Из-за пожара в учебном корпусе эвакуированы 170 учеников херсонского учебно-воспитательного комплекса «Школа гуманитарного труда».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Херсонской области, пожар возник во вторник, в 8 ч. 45 мин. на третьем этаже трехэтажного здания школы. Около 10 часов пожар был ликвидирован.

От огня пострадали третий этаж здания и крыша. Пострадавших среди учеников и персонала школы нет. Материальный ущерб уточняется.

По данным пресс-службы, причиной пожара является замыкание электропроводки.

МЧС планирует запретить эксплуатацию учебного корпуса.

Справка УНИАН. Частная Школа гуманитарного труда была открыта в 1992 году как экспериментальная школа Херсонского пединститута. В 2001 году школа аттестована с отличием и имеет право выдачи документов об образовании государственного образца. В марте текущего года школа была принята на баланс территориальных общин области и стала областным образовательным учреждением.