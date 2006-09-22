В Севастополе горит корвет «Луцк»

В Севастополе уже несколько часов ликвидируют возгорание на корвете «Луцк» Военно-Морских сил Украины, который находится на ремонте в бухте Стрелецкая.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре ВМС Украины, пожар, который произошел в гидроакустической станции, удалось локализовать в пределах сектора возгорания.

Создан штаб руководства по ликвидации пожара. К гашению привлечены пожарные расчеты управления МЧС Украины в Севастополе. Пострадавших в результате возгорания нет.

Ликвидация пожара продолжается.