В Севастополе горит корвет «Луцк»
19:23, 22 сентября 2006Разное
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Ликвидация пожара идет несколько часов
В Севастополе уже несколько часов ликвидируют возгорание на корвете «Луцк» Военно-Морских сил Украины, который находится на ремонте в бухте Стрелецкая.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре ВМС Украины, пожар, который произошел в гидроакустической станции, удалось локализовать в пределах сектора возгорания.
Создан штаб руководства по ликвидации пожара. К гашению привлечены пожарные расчеты управления МЧС Украины в Севастополе. Пострадавших в результате возгорания нет.
Ликвидация пожара продолжается.
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