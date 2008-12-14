Возвращать горячую воду киевлянам будут не менее двух суток

АК "Киевэнерго" начало возобновление горячего водоснабжения, поскольку ДК "Газ Украины" повысило давление газа на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Процесс подключения горячего водоснабжения начался 14 декабря в 8.00 часов. Как сообщает пресс-служба АК "Киевэнерго", компания организовала работу в выходные дни для срочного возобновления горячего водоснабжения потребителям.

Согласно технологическому процессу, с момента повышения давления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, специалистам АК "Киевэнерго" на возобновление горячего водоснабжения понадобится не менее двух суток.

АК "Киевэнерго" в установленном законодательством порядке выполнит пересчет потребления горячей воды всем потребителям, с которыми имеет прямые договора.

Ограничение снабжения природного газа на киевские ТЭЦ началось 4 декабря. В результате действий газоснабжающих организаций, температура теплоносителя от ТЭЦ «Киевэнерго» уменьшилась до 41° С вместо необходимой 74° С, а 11 декабря было прекращено горячее водоснабжение от сетей, питающихся от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В “Киевэнерго” утверждают, что мероприятия по временному прекращению горячего водоснабжения потребителям позволило сохранить минимальный уровень отопления и избежать аварийного отключения оборудования ТЭЦ, что привело бы к непоправимым последствиям.

Ограничение газоснабжения компании произошло из-за отсутствия денежных поступлений от КГГА как компенсации разницы расходов на производство и тарифом на тепловую энергию.

Руководство “Киевэнерго” неоднократно предупреждало Киевскую городскую государственную администрацию о таких последствиях в случае отсутствия лимитов природного газа для компании. Долг “Киевэнерго” перед ДК "Газ Украины" в размере 380 млн. грн. возник по причинам долгосрочного отсутствия компенсаций из городского бюджета расходов компании на производство и снабжение тепла.

Как сообщал УНИАН, с 11 декабря без горячей воды оставались около половины жилых домов столицы. В частности, ТЭЦ-5 обеспечивает горячее водоснабжение и централизованное отопление 2877 жилых домов, 122 лечебных учреждений, 117 детских садов, 108 школ, 2117 ведомств в жилых массивах Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.

ТЭЦ-6 обеспечивает горячее водоснабжение и централизованное отопление 2118 жилых домов, 62 лечебных учреждений, 159 детских садов, 125 школ, 1393 учреждений в жилых массивах Троещина, Лесной, Воскресенка, Оболонь, Куреневка, Виноградарь, Подол.