После кризиса в мире останется всего 5-6 автопроизводителей

Мировой финансовый и экономический кризис смогут пережить всего пять-шесть независимых автопроизводителей, считает глава итальянского автомобильного концерна Fiat Серджио Марчионне (Sergio Marchionne).

"По окончании этого цикла кризиса, скажем, через пару лет, в мире останется только пять или шесть независимых игроков", - сказал Марчионне в интервью изданию Automotive News Europe.

По его словам, "для того, чтобы делать деньги, необходимо производить по крайней мере 5,5-6 миллионов машин в год".

По мнению главы Fiat, в мире останется по одному автопроизводителю в США, Германии, Японии и Китае. Кроме того, сможет выжить одна европейско-японская компания и, возможно, еще одна чисто европейская.

Марчионне отметил, что в нынешних условиях необходимо переосмыслить стратегии развития отрасли, а автогруппы должны выработать новую модель ведения бизнеса.

"Что касается 2009 года, группа Fiat готова к преодолению неопределенностей, даже если это не будет легко", - сказал глава концерна. По словам Марчионне, он "тормозит новые модели, которые еще не были разработаны на 80% или 90%".

РИА “Новости”