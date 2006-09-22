Янукович-младший интересуется запахом женщины

В четверг вечером в самом центре города на Бесарабке корреспондент TabloID увидел интересную картину.

Рядом с киоском видеопродукции, не очень выделяясь из толпы, рассматривал диски сын премьера Виктор Янукович-младший.

Он выглядел так же, как и в Верховной Раде. Единственная разница – на его пиджаке отсутствовал депутатский значок.

Янукович-младший пожаловался, что самых любимых не нашел. Но с десяток лент таки приобрел.

Пока длился разговор, сопровождающие депутата завершили приобретение дисков, которые, кстати, стоят от 50 до 80 гривен.

В пакете очутились в основном достаточно грустные ленты: "Запах женщины", "Леон Килер", "Армагеддон", "Достучаться до небес", "Цвет греха", "Кинг Конг" и некоторые другие.

По материалам TabloID