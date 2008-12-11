США выделят $14 миллиардов на спасение GMC, Ford и Chrysler

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение до 14 млрд. долл. трем крупнейшим американским автопроизводителям - General Motors Corp., Ford Motor Co. и Chrysler LLC.

Как передает РИА «Новости»,законопроект предложила 8 декабря Демократическая партия США. Палата представителей американского Конгресса 10 декабря большинством голосов одобрила этот законопроект.

Законопроект вступит в силу, если его одобрит Сенат.

Вместе с тем подобные меры по спасению национального автопрома были критично встречены представителями Республиканской партии в Сенате, где они могут попытаться при голосовании заблокировать законопроект.

Республиканцы пытаются заставить автопроизводителей объявить процедуру банкротства или пойти на значительные уступки, как представителей автопрома США, так и кредиторов, в качестве условия получения какой бы то ни было федеральной помощи.

Президент США Джордж БУШ ранее заявлял, что следует тщательно проверить все аспекты функционирования автомобильных компаний, поскольку "не следует вкладывать хорошие деньги в плохое место".

На минувшей неделе General Motors вместе с Ford и Chrysler представили в Конгресс США планы по реструктуризации своих компаний, попросив при этом предоставить им для преодоления экономического кризиса 34 млрд. долларов из госбюджета.