В Крыму 25-летний донетчанин сорвался со скалы
09:59, 08 декабря 2008Разное
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Травмы, несовместимые с жизнью...
В районе южных склонов горы Ай-Петри в Крыму разбился 25-лений донетчанин.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, во время прогулки житель Донецкой области сорвался со скалы. При падении с высоты 50 метров мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Группа горного поисково-спасательного отряда МЧС Украины с помощью спецтехники и альпинистского снаряжения подняла тело погибшего на гору.
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