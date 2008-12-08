В Крыму 25-летний донетчанин сорвался со скалы

В районе южных склонов горы Ай-Петри в Крыму разбился 25-лений донетчанин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, во время прогулки житель Донецкой области сорвался со скалы. При падении с высоты 50 метров мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Группа горного поисково-спасательного отряда МЧС Украины с помощью спецтехники и альпинистского снаряжения подняла тело погибшего на гору.