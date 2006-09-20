Китайские хирурги пересадили донорский пенис (фото)

Врачи главной больницы китайского города Гуанджоу заявляют об «успешной» операции по пересадке донорского пениса пациенту, лишившемуся собственного органа в результате автомобильной аварии. Впрочем, несмотря на успешное приживление и отсутствие признаков отторжения, вскоре после пересадки трансплантат пришлось удалить из-за начавшихся у пациента «психологических проблем».

Длина обрубка пениса, оставшегося у 44-летнего пациента после травмы, не превышала одного сантиметра, что делало невозможным половой акт и затрудняло мочеиспускание. «В результате качество жизни больного значительно ухудшилось», - заявляет хирург главной больницы Гуанджоу Уэй Ли Ху (Weilie Hu).

Операция по пересадке пениса, взятого у 20-летнего погибшего донора, продолжалась 15 часов и, по мнению китайских медиков, завершилась полным успехом. Спустя 10 дней после операции было отмечено полное восстановление кровоснабжения пересаженного органа. Кроме того, у больного полностью нормализовалось мочеиспускание.

Несмотря на отсутствие признаков начинающегося отторжения, еще через две недели после операции врачам пришлось удалить пересаженный пенис. Медики объясняют свое решение «тяжелыми психологическими проблемами, которые начались у реципиента и его жены».

Полный отчет о проведенной в Гуанджоу операции будет опубликован в следующем месяце в журнале European Urology.

Операции по присоединению собственных половых органов после травматической ампутации не раз поводились в последние десятилетия, однако опыт по пересадке донорского полового органа является первым в мировой практике.

В комментарии к сообщению китайских коллег знаменитый французский трансплантолог Жан-Мишель Дюбернар, выполнивший в конце прошлого года первую операцию по пересадке лица изуродованной в результате нападения собаки женщине, отмечает, что психологические факторы могут оказать существенное влияние на исход трансплантаций определенных донорских тканей и органов. «Психологические последствия операций по пересадке руки и лица показывают, что необходимость постоянно пользоваться руками умершего человека или видеть в зеркале его лицо может оказаться тяжелым испытанием», - пишет доктор Дюбернар. «Очевидно, что в случае операции, проведенной в Китае, причины неудачи на столь ранней стадии были именно психологическими. То, что к возникшим осложнениями причастна жена реципиента, также вызывает много вопросов», – добавляет он.

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