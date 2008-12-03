Во Львове задержали Тойоту с противотанковым гранатометом

В ходе проведения спецоперации по выявлению лиц, причастных к наркоторговле, сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВАД Украины во Львовской области вчера вечером во Львове задержали для досмотра автомобиль марки «Тойота РАВ-4».

Как сообщили УНИАН в ГУ МВД Украины во Львовской области, в ходе досмотра автомобиля, за рулем которого находился 21-летний львовянин, работники милиции в салоне иномарки выявили и изъяли реактивный противотанковый гранатомет.