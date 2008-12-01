Авария пассажирского микроавтобуса: есть погибший и раненные

В воскресенье в 7.15 в Кировске Луганской области водитель маршрутного микроавтобуса на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП погиб один из пассажиров. Еще двое пассажиров получили травмы. Всего в автобусе, кроме водителя, находились семь человек.