В Крыму пьяный солдат украл авто, сбил человека и удрал с мест ДТП

В Крыму 19-летний военнослужащий контрактной службы, находясь в нетрезвом состоянии, угнал с территории воинской части автомобиль, сбил женщину-пешехода и скрылся с места аварии. Женщина умерла по дороге в больницу.

Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму, инцидент произошел на днях.

Военнослужащий вместе со своим товарищем угнал находящийся без присмотра «Москвич». На дороге Перевальное-Алушта военнослужащий, который управлял машиной, сбил работницу Алуштинского троллейбусного парка. Виновный в смерти человека бросил угнанный автомобиль и вернулся в свою часть.

«Для оказания помощи пострадавшей была вызвана «скорая». Женщина скончалась по пути в больницу», - говорится в сообщении крымской милиции.

Информация об угоне автомобиля с территории воинской части была распространена среди инспекторов дорожного движения. Вскоре машину обнаружил наряд Госавтоинспекции. «На автомобиле милиционеры выявили следы деформации переднего капота, крыши, крыла. А на месте ДТП они изъяли фрагменты краски бежевого цвета с угнанного авто. Объявившийся хозяин опознал свое транспортное средство», а также назвал фамилии людей, с которыми выпивал и которые угнали его же автомобиль, отмечается в сообщении.

Военнослужащий задержан, ему грозит наказание, как минимум, по четырем статьям: угон автомобиля, управление им в состоянии алкогольного опьянения, наезд на пешехода, а также за то, что покинул место происшествия и не оказал помощь пострадавшему.

В дальнейшем дело 19-летнего мужчину будет рассматривать Военная прокуратура.