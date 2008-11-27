Минобороны купит тысячу КрАЗов - от самых больших до самых маленьких

22:23, 27 ноября 2008
Разное
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Начальник Генштаба делится планами

Министерство обороны Украины планирует в 2009 году приобрести 1 тыс. автомобилей производства холдинговой компании «АвтоКрАЗ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время пребывания в Кременчуге Полтавской области сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей КИРИЧЕНКО.

«Если в этом году мы закупили около 50 автомобилей, то в следующем году планируем увеличить эту цифру во много раз и закупить 1 тыс. автомобилей. Автомобили, которые сегодня производятся на ХК «АвтоКрАЗ», - это те автомобили, которые необходимы для Вооруженных сил. Нам нужна вся техника производства ХК «АвтоКрАЗ» – от больших многоосных автомобилей, которые необходимы для обеспечения реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч», до самых маленьких», - сказал начальник Генштаба.

Он также отметил, что при закупке военной техники на следующий год будет делаться главный акцент на отечественные предприятия, чтобы поддержать их во время кризиса.

 

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