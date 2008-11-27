Российские телеканалы должны показывать эротику на час позже

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания готов вернуть российские телеканалы в украинские кабельные сети.

Как сообщил УНИАН в пресс-секретарь Посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН, делегация Нацсовета провела сегодня в Москве переговоры с руководством телеканала РЕН-ТВ по поводу приведения его трансляций в соответствие к требованиям украинского законодательства.

В частности, по словам О.ВОЛОШИНА, первый заместитель председателя Нацсовета Игорь КУРУС и ответственный секретарь Нацсовета Владислав ЛЯСОВСКИЙ обсудили с руководством канала необходимые меры по адаптации трансляции к требованиям украинского законодательства в части соблюдения авторских прав, соответствия Закону «О рекламе» и соблюдения норм этики и морали.

Также И.КУРУС отметил, что за решением ограничить трансляцию российских каналов на территории Украины стоят не политические причины, а сугубо требования по соблюдению украинских законов. В качестве примера практических, а не политических проблем, он назвал случаи несоблюдения телеканалами правил этики и морали. Так, из-за разницы во времени между Украиной и Россией трансляция эротических каналов на том же РЕН-ТВ в Украине начинается на час раньше. Именно эта разница во времени дает основания говорить о нарушении законодательства.

По убеждению И.КУРУСА, в случае приведения трансляций российских телеканалов в соответствие к требованиям украинского законодательства никаких проблем по их возвращению в украинские кабельные сети не будет.

Кроме того, этот вопрос не содержит требований перевода трансляции на украинский язык.

И.КУРУС напомнил, что Нацсовет ограничил трансляцию не только российских, но и нескольких каналов других стран, которые не выполняют требования украинского законодательства, в частности китайских и израильских.

Ранее в кабельные сети Украины вернулся российский телеканал ОРТ.