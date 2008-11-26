В Макеевке горел ЦУМ - воду подвозили цистернами (фоторепортаж)

В Макеевке спасатели 5 часов локализировали пожар в Центральном универсальном магазине.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Донецкой области, сегодня в 8.12 на диспетчерский пульт управления МЧС в городе Макеевка поступил сигнал о том, что из второго этажа городского центрального универмага валит дым. Спасатели выехали на место события по повышенному номеру вызова и сразу приступили к тушению пожара. В связи с тем, что город Макеевка имеет значительные проблемы с водоснабжением, в начале тушения, пока в пожарном гидранте не было создано нужное давление, пожарные работали на воде, которую подвозили автоцистернами.

Распространению огня содействовала высокая нагрузка помещений здания товарами из легковоспламеняющихся материалов. По словам начальника Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Андрея БОНДАРЕНКО, который лично возглавил работы по ликвидации пожара, в среднем такую нагрузку составляло около 100 кг легковоспламеняющихся материалов на 1 квадратный метр площади. Некоторые товары: бытовая техника, краски в банках - не просто горели, а и взрывались, отметил А.БОНДАРЕНКО.

На ликвидации пожара работали 19 автоцистерн подразделов ГУ МЧС, 1 автоцистерна военизированной горноспасательной службы, 4 автолестницы, автомобиль газодымозащитной службы и аварийно-спасательный автомобиль.

Локализацию пожара зафиксировали в 13.05. По предварительным данным, эпицентр загорания находился на втором этаже универмага. В 5-эажном здании ЦУМа от огня пострадали четыре этажа (со второго – по пятый этаж) и крыша здания.

Причина пожара и нанесенный убыток устанавливаются. Пострадавших и погибших ни среди населения, ни среди личного состава подразделов МЧС нет.

Фото Игоря Кроля / УНИАН