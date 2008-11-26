«Аэросвит» отменил рейс в Бангкок в связи с форс-мажором

Авиакомпания «Аэросвит» отменила сегодняшний рейс в Бангкок в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщил директор по связям с общественностью авиакомпании «Аэросвит» Владимир ГАЙДАШ.

По словам В.ГАЙДАША, пассажиры отмененного рейса будут бесплатно отправлены в пункт назначения другими рейсами, как только это станет возможным. Он также добавил, что до разрешения ситуации в аэропорту Бангкока рейсы осуществляться не будут.

Как сообщал УНИАН, в Бангкоке, где продолжаются столкновения между участниками антиправительственной демонстрации и полицией, минувшей ночью прогремели 4 взрыва, ранены 12 человек. Заложниками политической обстановки стали около 3 тыс. туристов, находящихся в контролируемом демонстрантами здании аэропорта. Антиправительственные демонстранты штурмом взяли главный терминал международного аэропорта Бангкока вечером 25 ноября. Работа аэропорта приостановлена. Демонстранты требуют отставки премьер-министра Таиланда Сомчая ВОНГСАВАТА и заявляют, что не покинут здание аэропорта до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования.