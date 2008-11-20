Польские университеты - самые доступные в Европе

Польша занимает первое место в Европе по доступности высших учебных заведений, пишет в среду польская газета "Жечпосполита", ссылаясь на результаты исследования аналитического центра "Лиссабонский совет" (Lisbon Council).

"Из всех стран, которые мы исследовали, именно в Польше обучение и поступление в университет является самым легким", - сказал газете Пауль Хофхайнц, глава "Лиссабонского совета".

Однако, несмотря на легкость и доступность обучения, среди европейских университетов польские занимают одно из последних мест по популярности среди иностранных студентов. Меньшей популярностью в Европе пользуются только высшие учебные заведения Венгрии.

По словам исследователей, это объясняется тем, что выпускники польских университетов не пользуются активным спросом у работодателей.

"Известным недостатком польского обучения является несоответствие его программ рынку трудоустройства", - считает профессор Ежи Вожницкий, глава Совета ректоров польских вузов.

Именно поэтому с каждым годом все больше молодых поляков уезжают из Польши, отдавая предпочтение обучению за границей. Так, Польша находится на шестой позиции по числу своих студентов в британских университетах. По данным британского статистического агентства по высшему образованию (Higher Education Statistics Agency - HESA), в 2006-2007 учебном году в британских университетах насчитывалось 6,77 тысячи поляков, а годом раньше - 4,325 тысячи. Еще около 14 тысяч молодых людей из Польши учатся в Германии.

"Половина выпускников (польских) школ в прошлом году выбрала обучение за границей", - говорит Альберт Стома, директор школы имени Николая Коперника в Варшаве. Большинство выпускников этой школы сейчас учится в Великобритании, которая занимает первую позицию по популярности среди иностранных студентов.

Согласно проведенному исследованию, лучшие системы обучения используют высшие учебные заведения Австралии, Великобритании и Дании, а наименее эффективные - в Германии, Австрии и Испании.

РИА “Новости”