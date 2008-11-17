Еще семь стран получили безвизовый въезд в США

Безвизовый режим въезда в США с сегодняшнего дня распространен на граждан Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Венгрии, Словакии и Южной Кореи.

Граждане этих государств, намеревающиеся посетить Соединенные Штаты, должны за два дня до поездки заполнить специальную форму в интернете и иметь на руках биометрический паспорт. В США им можно оставаться не более 90 дней в году, при этом они не имеют права работать и учиться.

Если поездка планируется для устройства на работу либо для обучения, нужно по-прежнему обращаться за визой в американское консульство, сообщает РосБизнесКонсалтинг.