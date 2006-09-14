Каждый участник празднования 750-летия Львова получит подарок

Во время проведения мероприятий по случаю 750-летия Львова все присутствующие получат от Дирекции по организации празднования 750-летия Львова подарки.

Как сообщила УНИАН менеджер Дирекции Лилиана ЗЕНИНА, львовянам и гостям волонтеры будут раздавать шарики, флажки и значки. Организаторы празднования уже заказали шарики с логотипами праздника. Шарики будут тех же цветов, что и башни на эмблеме праздника: зеленые, красные, оранжевые и синие, флажки будут белыми атласными с цветным логотипом.

“В память о юбилейном празднике Львова львовяне и гости города получат также значки с логотипом. Кроме того, к празднику изготовят футболки зеленого, красного, оранжевого и синего цветов, на которых также будет праздничная эмблема”, - сообщила Л.ЗЕНИНА.

По ее словам, по заказу Дирекции будут изготовлены бумажные пакеты с праздничной эмблемой, в которых гостям города будут вручать подарки от торговой марки «Свиточ» и «Львовского пива». Почетным гостям город презентует блокноты с эмблемой и путеводители. Как рассказала Л.ЗЕНИНА, ввиду того, что на празднование в город приедет множество гостей из-за границы, текст в путеводителях написан на трех языках: английском, польском и украинском.