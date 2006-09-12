700 миллионов долларов - рекорд выигрыша в игровом автомате
18:57, 12 сентября 2006Разное
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Роза Мария удачно вбросила 60 центов
Жительница Эквадора выиграла 700 миллионов долларов в одном из португальских казино.
Роза Мария ГОНСАЛЬВЕС, бросив 60 центов в "однорукого бандита", сорвала самый крупный джек-пот в Европе, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.
На вопрос, как она собирается потратить огромный выигрыш, Р.ГОНСАЛЬВЕС ответила, что в первую очередь оплатит операцию и лечение дочери.
По ее словам, после встречи с супругом Мануэлем джек-пот стал вторым большим призом в ее жизни.
Чета ГОНСАЛЬВЕС ранее регулярно посещала казино, но им ни разу не выпадал значительный выигрыш.
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