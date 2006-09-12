700 миллионов долларов - рекорд выигрыша в игровом автомате

Жительница Эквадора выиграла 700 миллионов долларов в одном из португальских казино.

Роза Мария ГОНСАЛЬВЕС, бросив 60 центов в "однорукого бандита", сорвала самый крупный джек-пот в Европе, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

На вопрос, как она собирается потратить огромный выигрыш, Р.ГОНСАЛЬВЕС ответила, что в первую очередь оплатит операцию и лечение дочери.

По ее словам, после встречи с супругом Мануэлем джек-пот стал вторым большим призом в ее жизни.

Чета ГОНСАЛЬВЕС ранее регулярно посещала казино, но им ни разу не выпадал значительный выигрыш.