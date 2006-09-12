Россия продолжает воевать с мнимыми внешними вредителями

Похоже, вылив обвинения вредителей, подрывающих политический уклад России, распределен по годовому плану: первый квартал, второй, третий…

После смехотворных претензий к грузинским и молдавским винам, украинским мясомолочным продуктам, российские органы «внешнеполитической» санитарной службы взялись за украинское вино. В прессе прошло сообщение, что так называемый «Роспотребнадзор» начал проверку качества вин производства Украины и Китая, поступивших на территорию России. И, конечно же, качество не отвечает тонким вкусам российских потребителей, более того – оказалось опасным для человека. «Из 45 образцов украинского вина два не соответствовали показателям безопасности человека, 11 не отвечали требованиям по органолептическим данным (вкус, аромат, цвет)», - сообщил прессе главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Правда, с Китаем еще хуже: «Из восьми образцов китайских вин предъявляемым требованиям не соответствовали пять образцов".

Что это за требования такие, вряд ли знают в самом «Потребнадзоре» России.

Причем все эти претензии звучат на фоне сообщений о резком возрастании количества отравлений российских граждан некачественными алкогольными напитками, зафиксированном после внешних запретов. Интересно, что все они так или иначе связаны с политикой стран-экспортеров: в грузинском вине, понятно, «слишком много свободы»; Молдавия неправильно ведет себя в отношении Приднестровья; Украина слишком угрожающе для Росси пропагандирует демократию.

О чем свидетельствует очередная атака на внешних вредителей?

Подобные выпады, судя по всему, стали необходимым элементом российской политики. Видимо, такой политический суррогат призван компенсировать отсутствие реального политического процесса в Российском государстве. Ведь естественная потребность плебса в каких-то телодвижениях на властном Олимпе должна быть удовлетворена.

Поиски вредителей, похоже, осуществляются по вполне продуманному, обильно профинансированному плану (сегодня вино, завтра мясо, послезавтра металл и т.д.). Маховик поиска внешних вредителей запущен, и даже после изменения политических раскладов в Украине, его никто и не пытался корректировать (на самом деле, для Кремля – в современном, путинско-олигархическом понимании – помаранчевая власть намного выгоднее, чем бело-голубая).

К сожалению, все свидетельствует о том, что Украина и дальше будет оставаться внешним «сплотителем» российского общества. Для этого будет использоваться любой повод (для примера приведу только заголовки в одном из относительно нейтральных Интеренет-изданий: «У российского флота отняли крымские маяки»; «Украина обвинила пилотов в катастрофе Ту-154 под Донецком»; «Ющенко призвал МВД забыть русский язык»; «Партия регионов предлагает чиновникам 30-процентную прибавку за мову»).

Оксана Охримчук, г.Киев