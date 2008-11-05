Список 18 автомобилей мэрии Киева, которые будут выставлены на аукцион
Машины Щербицкого, Салия, Косакивского...
Обнародован список 18 служебных автомобилей мэрии Киева, которые будут выставлены на аукцион.
Как передает корреспондент УНИАН, список содержится в распоряжении Киевской городской госадминистрации от 29 октября т.г "О проведении первого аукциона по продаже элитных автомобилей...", текст которого обнародован на официальном интернет-портале столичной власти.
Таким образом, предусмотрено выставить на продажу 6 автомобилей, которыми пользовались бывшие должностные лица мэрии: две “Чайки” (одной из которых пользовался первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий и которую хочет приобрести нынешний мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ – УНИАН). Также на аукцион выставят “Тойоту Ленд Крузер”, “Бьюик Парк Авеню” и два “Крайслера 300С”, на которых ездили, в частности, бывшие руководители столицы Иван САЛИЙ, Леонид КОСАКОВСКИЙ, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.
Кроме того, в списке 12 автомобилей, которыми пользовались нынешние киевские чиновники – 11 “Тойот Камри” и “Мерседес Бенцов ML-320”. В частности, “Мерседесом” пользовался первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, другими автомобилями – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, заместители председателя Сергей РУДИК, Людмила ДЕНИСЮК, Виктор ПАДАЛКА, Михаил ГОЛИЦА, Владимир ГОЛОВАЧ, Бронислав СТИЧИНСКИЙ, Виталий ЖУРАВСКИЙ и главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК.
Данным распоряжениям Главному управлению коммунальной собственности Киева поручено срочно принять необходимые меры, связанные с продажей имущества на аукционе, обеспечив его независимое оценивание. Управление также должно на протяжении месяца подать предложения о дальнейшем использовании другого имущества территориальной общины Киева, которое закреплено на праве хозяйственного ведания за коммунальным предприятием “Автотранспортное предприятие Киевского городского совета”.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 возле здания столичной мэрии организована публичная сдача чиновниками Киевской городской госадминистрации ключей от служебных автомобилей.
В начале сентября этого года мэр столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что планирует продать с аукциона большую часть автомобилей автопарка, обслуживающего работников Киевсовета и мэрии.
18 сентября депутаты Киевсовета дали согласие на продажу имущества, принадлежащего к коммунальной собственности территориальной общины города и закрепленного на праве хозяйственного ведания за КП «Автотранспортное предприятие Киевского городского совета».
Как отметил председательствующий на сессии заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, решение принято с учетом того, что значительная часть столичных служащих имеет собственные автомобили и не пользуется автопарком Киевсовета. В то же время эти автомобили эксплуатируются без особой надобности, из-за чего тратятся бюджетные средства на горючее и запчасти.
Как отмечалось на сессии, в автопарке эксплуатируется около 200 автомобилей.
30 октября Киевский городской совет на заседании сессии согласовал введение компенсационных выплат для своего руководства и руководства Киевской городской государственной администрации за пользование собственными автомобилями для служебных поездок. Выплаты будут осуществляться “в границах и в порядке, определенных приказом Министерства финансов Украины, Министерства экономики “Об утверждении норм средств на представительские цели, рекламу и выплату компенсаций за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок и порядок их расходования”.