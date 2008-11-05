Список 18 автомобилей мэрии Киева, которые будут выставлены на аукцион

Обнародован список 18 служебных автомобилей мэрии Киева, которые будут выставлены на аукцион.

Как передает корреспондент УНИАН, список содержится в распоряжении Киевской городской госадминистрации от 29 октября т.г "О проведении первого аукциона по продаже элитных автомобилей...", текст которого обнародован на официальном интернет-портале столичной власти.

Таким образом, предусмотрено выставить на продажу 6 автомобилей, которыми пользовались бывшие должностные лица мэрии: две “Чайки” (одной из которых пользовался первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий и которую хочет приобрести нынешний мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ – УНИАН). Также на аукцион выставят “Тойоту Ленд Крузер”, “Бьюик Парк Авеню” и два “Крайслера 300С”, на которых ездили, в частности, бывшие руководители столицы Иван САЛИЙ, Леонид КОСАКОВСКИЙ, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Кроме того, в списке 12 автомобилей, которыми пользовались нынешние киевские чиновники – 11 “Тойот Камри” и “Мерседес Бенцов ML-320”. В частности, “Мерседесом” пользовался первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, другими автомобилями – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, заместители председателя Сергей РУДИК, Людмила ДЕНИСЮК, Виктор ПАДАЛКА, Михаил ГОЛИЦА, Владимир ГОЛОВАЧ, Бронислав СТИЧИНСКИЙ, Виталий ЖУРАВСКИЙ и главный архитектор Киева Василий ПРИСЯЖНЮК.

Данным распоряжениям Главному управлению коммунальной собственности Киева поручено срочно принять необходимые меры, связанные с продажей имущества на аукционе, обеспечив его независимое оценивание. Управление также должно на протяжении месяца подать предложения о дальнейшем использовании другого имущества территориальной общины Киева, которое закреплено на праве хозяйственного ведания за коммунальным предприятием “Автотранспортное предприятие Киевского городского совета”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 11.00 возле здания столичной мэрии организована публичная сдача чиновниками Киевской городской госадминистрации ключей от служебных автомобилей.

В начале сентября этого года мэр столицы Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что планирует продать с аукциона большую часть автомобилей автопарка, обслуживающего работников Киевсовета и мэрии.

18 сентября депутаты Киевсовета дали согласие на продажу имущества, принадлежащего к коммунальной собственности территориальной общины города и закрепленного на праве хозяйственного ведания за КП «Автотранспортное предприятие Киевского городского совета».

Как отметил председательствующий на сессии заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, решение принято с учетом того, что значительная часть столичных служащих имеет собственные автомобили и не пользуется автопарком Киевсовета. В то же время эти автомобили эксплуатируются без особой надобности, из-за чего тратятся бюджетные средства на горючее и запчасти.

Как отмечалось на сессии, в автопарке эксплуатируется около 200 автомобилей.

30 октября Киевский городской совет на заседании сессии согласовал введение компенсационных выплат для своего руководства и руководства Киевской городской государственной администрации за пользование собственными автомобилями для служебных поездок. Выплаты будут осуществляться “в границах и в порядке, определенных приказом Министерства финансов Украины, Министерства экономики “Об утверждении норм средств на представительские цели, рекламу и выплату компенсаций за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок и порядок их расходования”.