Два «Мерседеса» и ВАЗ столкнулись на трассе Луцк-Киверцы: погибли 5 человек

В Волынской области в результате столкновения трех автомобилей погибли 5 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вблизи села Дачное Киверцевского района, на автодороге Луцк-Киверцы, водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Ф-50», выполняя обгон грузовика «ЗиЛ-130» с прицепом, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями «Мерседес-Вито» и «ВАЗ-2107».

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек, еще 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу в Луцке.

Правоохранительные органы проводят расследование.

В целом за сутки на территории страны зарегистрировано 129 автоаварий, в которых погиб 21 человек, а 145 человек травмированы.