Позор тем, кто порочит имя судьи! Долой частные суды в нашей стране!

(Гражданин Сергей КОВАЛЕНКО считает незаконным решение Апелляционного суда Крыма об отмене выплаты ему компанией “Вольво” 53 млн. долларов в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате автомобильной аварии. Председателем Апелляционного суда является Михаил ТЮТЮННЫК, отец ТЮТЮННЫКА-МЛАДШЕГО одного из учредителей юридической компании, которая отстаивает интересы «Вольво». – УНИАН)

23 февраля этого года, после 5,5 лет рассмотрения, Железнодорожный суд г. Симферополя вынес решение в деле «Коваленко против «Volvo». По нему ответчики «Volvo Car Corporation» и дочернее предприятие – Автомобильная компания «Викинг Моторз» (Украина) признаны виновными и были обязаны выплатить мне более $53 млн. материальной и моральной компенсации. Для постсоветского пространства это сенсация и прецедент.

Но ни решение суда, которое было вынесено, ни решение апелляционного суда Крыма 28 августа 2006 года, отменившее его, ни будущее решение Верховного суда Украины не являются обязательными для исполнения в Швеции, так же, как и в Америке, а равно как и в любой другой стране мира.

Кратко остановлюсь на том, что произошло. В марте 1998 года к своему 33-летию я приобрел Volvo – C70 купе. По данному автомобилю была произведена сертификация этой марки Volvo на Украине. Это был первый такой автомобиль на нашей территории. Через 3 месяца после покупки машины я разбился. В автомобиле не сработала система безопасности, и следующие четыре месяца своей жизни я провел в отделении нейрохирургии. Последствия ДТП для меня – инвалидность II группы пожизненно.

15 октября 1999 года, после официального отказа Volvo разобраться в вопросе – почему самый безопасный автомобиль в мире не захотел сохранить здоровье украинскому гражданину, – уполномоченный дилер Volvo в Украине «Викинг Моторз» произвел акт дефектовочной оценки разбитой машины. Согласно этому акту необходимо заменить кузов, а стоимость запасных частей вместе со стоимостью нового кузова превысила контрактную стоимость автомобиля. Т.е. компания «Викинг Моторз» дала официальное заключение, что автомобиль восстановлению не подлежит.

Вот на этом месте в таких случаях на территории постсоветского пространства, как правило, ставится точка. Но поведение корпорации Volvo и ее официального дилера в Украине в этой ситуации дало в итоге такой сильный импульс в том, чтобы разобраться в сути происходящего. Официальный дилер «Volvo» – «Викинг Моторз» – приобрел в Швеции впоследствии проданный мне шедевр безопасности за $30 000. В этой цене уже была заложена прибыль «Volvo». В Украине автомобиль «Volvo С – 70» купе был продан мне за $69 000. Арифметика очень простая. Такая прибыль в автомобильном бизнесе это много или нормально?

Через некоторое время после моей пресс-конференции в 2000 году, такую же пресс-конференцию провела компания «Викинг Моторз», на которой ее учредитель, гражданин Швеции, много говорил о том, что он инвестор, что он рискует, но оказывает при этом неоценимую услугу Украине.

У меня возникает по этому поводу только один вопрос: кто и для кого является инвестором в данной ситуации? На вопросе – а чем, собственно, рискует? – можно вообще не останавливаться. Восемь лет моего упорного поиска правды дали однозначный ответ – НИЧЕМ!

Восемь лет взаимоотношений с производителем, который имеет мировое имя, приоритетом которого является «всесторонняя забота о человеке и сохранение его жизни», дали для меня только одно – унижение меня как человека и оскорбление меня как личности. И это все по одной маленькой, но очень важной причине – я гражданин Украины, а не, скажем, Швеции.

В конце прошлого года по телевидению показали сюжет, где в Швеции в концерн «Volvo» пришла устраиваться на работу девушка маленького роста. Ей отказали в трудоустройстве – не хватило роста, чтобы работать на конвейере. Она подала в суд, который вынес решение выплатить ей более ?10 млн., посчитав, что «Volvo» ущемило ее права. А в ситуации со мной вначале они говорили, что я неправильно разбился, затем пытались утверждать, что машина практически целая. Затем – что медики «мухлюют», что«технари» коррумпированы, и это при том, что проведено более десятка экспертиз, которые доказывают, что их слова – ложь!

Что они будут говорить сейчас? Догадаться несложно. Мысль ответчиков упрется в вопрос: «А судьи кто?» Это с нами так можно! А с ними так нельзя!

Я не хочу себя чувствовать ущербным, входя в посольство любой страны в Украине для получения визы! Думаю, что большинству украинцев, выезжающих за пределы Родины, это чувство до боли знакомо.

Если бы решение суда первой инстанции было коррупционным, я бы не потратил на это 8 лет жизни и суд первой инстанции обязательно проиграл бы. Хочу поблагодарить тех украинских судей, которые выносят взвешенные, принципиальные и вместе с тем смелые решения, защищающие честь и достоинство украинских граждан. Спасибо за Ваш труд!

И позор тем, кто порочит имя судьи! Позор тем, кто предает Украину и украинцев за деньги!

Долой частные суды в нашей стране!

Сергей Коваленко, г.Симферополь