Позор тем, кто порочит имя судьи! Долой частные суды в нашей стране!
Я не хочу себя чувствовать ущербным, входя в посольство любой страны в Украине для получения визы! Думаю, что большинству украинцев, выезжающих за пределы Родины, это чувство до боли знакомо...
(Гражданин Сергей КОВАЛЕНКО считает незаконным решение Апелляционного суда Крыма об отмене выплаты ему компанией “Вольво” 53 млн. долларов в качестве компенсации ущерба, нанесенного в результате автомобильной аварии. Председателем Апелляционного суда является Михаил ТЮТЮННЫК, отец ТЮТЮННЫКА-МЛАДШЕГО одного из учредителей юридической компании, которая отстаивает интересы «Вольво». – УНИАН)
23 февраля этого года, после 5,5 лет рассмотрения, Железнодорожный суд г. Симферополя вынес решение в деле «Коваленко против «Volvo». По нему ответчики «Volvo Car Corporation» и дочернее предприятие – Автомобильная компания «Викинг Моторз» (Украина) признаны виновными и были обязаны выплатить мне более $53 млн. материальной и моральной компенсации. Для постсоветского пространства это сенсация и прецедент.
Но ни решение суда, которое было вынесено, ни решение апелляционного суда Крыма 28 августа 2006 года, отменившее его, ни будущее решение Верховного суда Украины не являются обязательными для исполнения в Швеции, так же, как и в Америке, а равно как и в любой другой стране мира.
Кратко остановлюсь на том, что произошло. В марте 1998 года к своему 33-летию я приобрел Volvo – C70 купе. По данному автомобилю была произведена сертификация этой марки Volvo на Украине. Это был первый такой автомобиль на нашей территории. Через 3 месяца после покупки машины я разбился. В автомобиле не сработала система безопасности, и следующие четыре месяца своей жизни я провел в отделении нейрохирургии. Последствия ДТП для меня – инвалидность II группы пожизненно.
15 октября 1999 года, после официального отказа Volvo разобраться в вопросе – почему самый безопасный автомобиль в мире не захотел сохранить здоровье украинскому гражданину, – уполномоченный дилер Volvo в Украине «Викинг Моторз» произвел акт дефектовочной оценки разбитой машины. Согласно этому акту необходимо заменить кузов, а стоимость запасных частей вместе со стоимостью нового кузова превысила контрактную стоимость автомобиля. Т.е. компания «Викинг Моторз» дала официальное заключение, что автомобиль восстановлению не подлежит.
Вот на этом месте в таких случаях на территории постсоветского пространства, как правило, ставится точка. Но поведение корпорации Volvo и ее официального дилера в Украине в этой ситуации дало в итоге такой сильный импульс в том, чтобы разобраться в сути происходящего. Официальный дилер «Volvo» – «Викинг Моторз» – приобрел в Швеции впоследствии проданный мне шедевр безопасности за $30 000. В этой цене уже была заложена прибыль «Volvo». В Украине автомобиль «Volvo С – 70» купе был продан мне за $69 000. Арифметика очень простая. Такая прибыль в автомобильном бизнесе это много или нормально?
Через некоторое время после моей пресс-конференции в 2000 году, такую же пресс-конференцию провела компания «Викинг Моторз», на которой ее учредитель, гражданин Швеции, много говорил о том, что он инвестор, что он рискует, но оказывает при этом неоценимую услугу Украине.
У меня возникает по этому поводу только один вопрос: кто и для кого является инвестором в данной ситуации? На вопросе – а чем, собственно, рискует? – можно вообще не останавливаться. Восемь лет моего упорного поиска правды дали однозначный ответ – НИЧЕМ!
Восемь лет взаимоотношений с производителем, который имеет мировое имя, приоритетом которого является «всесторонняя забота о человеке и сохранение его жизни», дали для меня только одно – унижение меня как человека и оскорбление меня как личности. И это все по одной маленькой, но очень важной причине – я гражданин Украины, а не, скажем, Швеции.
В конце прошлого года по телевидению показали сюжет, где в Швеции в концерн «Volvo» пришла устраиваться на работу девушка маленького роста. Ей отказали в трудоустройстве – не хватило роста, чтобы работать на конвейере. Она подала в суд, который вынес решение выплатить ей более ?10 млн., посчитав, что «Volvo» ущемило ее права. А в ситуации со мной вначале они говорили, что я неправильно разбился, затем пытались утверждать, что машина практически целая. Затем – что медики «мухлюют», что«технари» коррумпированы, и это при том, что проведено более десятка экспертиз, которые доказывают, что их слова – ложь!
Что они будут говорить сейчас? Догадаться несложно. Мысль ответчиков упрется в вопрос: «А судьи кто?» Это с нами так можно! А с ними так нельзя!
Я не хочу себя чувствовать ущербным, входя в посольство любой страны в Украине для получения визы! Думаю, что большинству украинцев, выезжающих за пределы Родины, это чувство до боли знакомо.
Если бы решение суда первой инстанции было коррупционным, я бы не потратил на это 8 лет жизни и суд первой инстанции обязательно проиграл бы. Хочу поблагодарить тех украинских судей, которые выносят взвешенные, принципиальные и вместе с тем смелые решения, защищающие честь и достоинство украинских граждан. Спасибо за Ваш труд!
И позор тем, кто порочит имя судьи! Позор тем, кто предает Украину и украинцев за деньги!
Долой частные суды в нашей стране!
Сергей Коваленко, г.Симферополь