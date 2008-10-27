ДТП в Николаевской области: два человека погибли, трое - травмированы
10:44, 27 октября 2008Разное
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Водитель не справился с управлением
В Николаевской области легковой автомобиль врезался в дерево: погибли два человека и трое травмированы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, вечером 26 октября возле села Красное Березанского района Николаевской области на автодороге Одесса-Мелитополь водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.
В результате аварии погибли 2 человека, еще трое с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 175 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 35 и травмированы 217 человек.
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