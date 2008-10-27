Самая большая в Европе узкоколейка находится в Ровенской области

На базе самой длинной действующей узкоколейки в Европе «Заречное-Антоновка», которая соединяет Заречненский и Владимирецкий районы Ровенской области, разрабатывается сразу несколько туристических маршрутов.

В 2009 году здесь стартует проект «Полесский трамвай», на что из госбюджета будет выделено полмиллиона гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам организаторы пресс-тура по местам, где курсирует знаменитая на ровенском Полесье «кукушка» (местные жители так называют маленький поезд, курсирующий по узкоколейке).

В частности, как сообщил участникам пресс-тура начальник управления экономики Заречненской райгосадминистрации Иван КОРЕЦ, на узкоколейном маршруте во Владимирецком и Заречненском районах в будущем году планируют запустить два новых туристических поезда. Будет создано также 5 туристических маршрутов. Кроме полумиллиона гривен государственных средств, 250 тысяч грн. поступят из районных бюджетов. Уже в этом году областные власти на такое доброе дело выделили 100 тысяч гривен.

Кроме проекта "Полесский трамвай" районные власти Заречного планируют разработать и другие туристические маршруты. В частности, путешествия по озерам и рекам Полесья. Населенные пункты, которые обслуживает наибольшая в Европе узкоколейка, имеют давнюю историю и местами сохранили традиционное устройство жизни. На остановках, которые делает «кукушка», можно насобирать грибов, ягод, порыбачить или отдохнуть на озерах. А с недавних пор предлагают отдых в агроусадьбах и участие в традиционных обрядовых праздниках.

В настоящее время билет на проезд по всему маршруту (от с.Антоновка до райцентра Заречное) длиной 106 километров стоит всего 6 гривен 70 копеек.