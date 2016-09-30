Первый владелец новой формы удовольствия от вождения. Электрические и гибридные автомобили BMW i Performance

Счастливым обладателем двух BMW i3 стал Горобец Юрий Васильевич, генеральный директор Белоцерковской мебельной фабрики ООО «Укрюг», которые были приобретены для его предприятия.

Покупатель автомобилей будущего, который является сторонником новаторской концепции электрической мобильности в Украине, получил статус первооткрывателя новой формы удовольствия от вождения экологически чистых транспортных средств BMW i Performance для установления новых стандартов настоящего и будущего вместе с нами.

Радушно приветствовал гостей автосалон «АВТ Бавария» расположенный в БЦ «Парус», который является официальным шоу-румом инновационного автомобильного суббренда BMW i. Вниманию присутствующих также была представлена экспозиция лайфстайл коллекции i-серии.

Представленная ​​последняя версия BMW i3 может проехать на одном заряде на 50% больше, чем предыдущая модель, что позволит новому владельцу в полной мере насладиться управлением своего автомобиля и уверенно двигаться вперед в новую эру.

Полностью электрический BMW i3 - первый серийно произведенный автомобиль в мире, который разрабатывался на каждом этапе с учетом требований экологичности - начиная от конструирования автомобиля до его производства и повседневной эксплуатации.

Благодаря более высокой плотности энергии литий-ионных ячеек батареи запас энергии нового BMW i3 (94 Ач) увеличен до 33 кВтч. Этот показатель соответствует запасу хода в 300 км согласно условиям испытаний Нового европейского ездового цикла (NEDC), тогда как тот же показатель предыдущей модели составлял 190 км. Даже при использовании автомобиля в неблагоприятных погодных условиях, предполагающих интенсивную работу кондиционера или отопителя, BMW i3 способен преодолеть без подзарядки расстояние в 200 км.

Линейка дополнительного оборудования автомобилей BMW i пополнилась более мощной домашней зарядной станцией Wallbox. При этом в качестве опции доступна возможность усовершенствования батарей уже выпущенных автомобилей BMW i3 до показателей обновленной версии.

Это идеальный автомобиль с нетоксичным выхлопом для езды по городу, демонстрирующий блестящие показатели экономичности и дальности хода и устанавливающий новые стандарты в своем сегменте. Сочетание электродвигателя, высокопроизводительного литиево-ионного аккумулятора и интеллектуального управления электропитанием дарит невероятно энергичные ощущения от вождения и ускорение, которое захватывает дух.

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Елизавета Кутовая, Media/Public Relations, АВТ Бавария Киев

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