IX Международный инвестиционный форум "Таврийские горизонты: сотрудничество, инвестиции, экономическое развитие"

Почетные гости Форума: Бизнес-омбудсмен в Украине господин Альгирдас Шемета, Иван Липтуга - директор Департамента туризма и курортов Минэкономразвития Украины, Андрей Стефанович - директор Департамента научно-образовательного обеспечения и развития предпринимательства на селе Минагрополитики Украины, Председатель правления Международного трейд-клуба в Украине господин Андраш Кадар.

На Форум приглашены около 300 иностранных торговых представительств и крупных компаний, инвесторов и бизнесменов, дипломатов и государственных лиц, международных организаций и СМИ. Будет представлено более 40 конкретных инвестиционных проектов в сферах агропромышленного комплекса, промышленности, туризма, инфраструктуры транспорта и связи, в частности:

- по строительству перегрузочного терминала ООО СП "НИБУЛОН" по отгрузке зерновых и масличных культур на речной и морской транспорт" в г. Голая Пристань. В рамках мероприятия состоится торжественная закладка капсулы по случаю начала строительства объекта;

- по созданию промышленного парка на базе бывшего Херсонского хлопчатобумажного комбината, площадью 48 га с подведенными коммуникациями и дорогами в Херсоне;

- по созданию первого в области индустриального парка на базе ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод»;

- по созданию крупнейшего гостинично-апартаментного туристического комплекса в г.Скадовске;

- по реконструкции аэропорта «Херсон»;

- по созданию совместного производства электробусов компании «AZAD Group of companies» (Индия) с Херсонским механическим заводом;

- по строительству порта в с.Станислав Белозерского района для реализации проекта «Шелковый путь» сообщением ЕС-Украина-Грузия-Азия;

- по модернизации коммунальных учреждений Херсонской области по принципу энергосервисного контракта»;

- по переводу котельных, работающих на природном газе на использование твердотопливных котлов с кипящим слоем;

- по модернизации Херсонского нефтеперерабатывающего завода, что позволит обеспечить 22% всех потребностей Украины в нефтепродуктах высокого качества.

В программе Форума:

презентация потенциала области под названием «Херсонщина - синергия перспектив» по ​​темам:

• «Возможности создания мощного транспортного хаба Украины через развитие транспортной логистики»;

• «Херсонщина - территория энергоэффективных технологий»;

• «Развитие современной гостинично-курортной индустрии - драйвер туризма Херсонщины»;

• «Индустриальные парки Херсонщины - точки экономического роста региона».

3 панельные дискуссии:

• «Инвестиции в агробизнес»;

• «Промышленность, транспортная инфраструктура, энергоэффективность и их инвестиционная привлекательность»;

• «Децентрализация: «Экономически способные общины Херсона - залог развития региона».

«Круглый стол»: «Бизнес-климат: от определения проблем к конкретным шагам»

Третье заседание Совета туристических городов и регионов, который пройдет под председательством директора Департамента туризма и курортов Минэкономразвития Украины Ивана Липтуги.

1 октября - экскурсионная программа-знакомство с производственными объектами, инвестиционными предложениями и площадками Херсонщины по 4 маршрутам и направлениям:

АПК (ООО «Каховка Протеин Агро», ЗАО АО «Каргилл», ООО «ТерраТарса Украины»);

Промышленность (ЗАО «Херсонский нефтеперерабатывающий завод», ООО НПП «Херсонский машиностроительный завод», ООО «Дунапак Таврия» г. Алешки)

Транспортный хаб (ГП «Херсонский морской торговый порт», Международный аэропорт «Херсон»);

Экскурсия «Каменные вышиванки - шедевры юга Украины», пгт Казацкое Бериславского района, обзор имения князя П.Н.Трубецкого, урочище "Ближний Карабай" Алешковского района, посещение базы зеленого туризма "Млечный колодец", села Правые Саги Алешковского района, обзор инфраструктуры современного конного клуба «Grand Prix».

Приглашаем к сотрудничеству средства массовой информации для максимально широкого освещения деятельности форума и представление экономического потенциала Украины в целом, и Херсонщины в частности.

Аккредитация представителей СМИ для участия в Форуме по телефонам:

050645 84 40 - Наталья

097026 11 26, 099368 61 09 - Валентина