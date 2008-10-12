В общежитии заживо сгорели трое мужчин

11:18, 12 октября 2008
Разное
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Курение вредит вашей жизни...

Вчера в 10.25 в поселке Боровая Харьковской области в комнате на первом этаже общежития в результате неосторожного обращения с огнем при курении возник пожар, в результате которого погибли трое мужчин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в 11.10 отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

 

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