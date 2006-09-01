“Второй государственный” уже уничтожил белорусский язык в Белоруссии

Единое государство – один государственный язык. Так строятся государства, которые образовывались за последние два десятилетия в Европе (Словакия, страны Прибалтики, Словения, все (!) югославские республики). Если мы хотим иметь в перспективе еще больше проблем – тогда нам надо еще один государственный язык.

А есть у нас соседи, которые не против подкинуть нам проблемы. А потом успешно поделить Украину по языковой границе. Русский государственный в Украине (как более сильный информационно) уничтожит украинский – это мы можем увидеть на примере Белоруссии и Приднестровской Молдавской Республики. Где нет уже национальных языков. То есть уже поставлен эксперимент со вторым русским в качестве государственного. И он показал, что это приводит к уничтожению национального языка.

Господь Бог создал только одно место в мире, где может развиваться украинский язык, – это Украина, а нам хотят это место сделать непригодным для развития украинского языка. Каждый имеет право говорить в Украине на родном языке – никто не запрещает, но государственный язык – один.

Это хорошо понимали российские цари и генеральные секретари, да и современные «демократы»-путинцы. Одна Россия – один государственный язык (русский). Там на 5 миллионов украинцев нет ни одной чисто украинской школы! Неужели этого не знают наши радетели? И тот, кто предлагает нам второй государственный (или официальный), – это прекрасно понимает, поэтому он явно или неявно выступает за уничтожение украинского языка, хотя по-иезуитски будет говорить, что он за равноправие языков.

Лина, г. Киев