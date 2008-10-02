Корабли прекратили поиск на море членов экипажа судна "Толстой", затонувшего 27 сентября вблизи берегов Болгарии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Варне (Болгария), решение принято по согласованию с ВМС, Пограничной службой Болгарии и главным координатором Минтранса Болгарии Н.АПОСТОЛОВЫМ.

Принято решение продолжить патрулирование лишь береговой линии. Суда, которые находятся в данном регионе, поставлены в известность о необходимости обращать особое внимание на плоты и другие предметы в море.

Дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Варне, Посольстве Украины в Болгарии и в МИД Украины.

Справка УНИАН. Судовладельцем «Толстого» является Pegasus Shipping Co., США. Оператор находится в России. Судно плавало под флагом Северной Кореи.

18 сентября судно вышло из российского порта Ростов-на-Дону с грузом 2 тыс. 586 тонн металлолома назначением на турецкий порт Немрут.

27 сентября вблизи берегов Болгарии судно «Толстой» затонуло. На борту находилось 10 человек: капитан (гражданин Российской Федерации) и девятеро членов экипажа (граждане Украины). По данным представителя судовладельца, на судне находилось пять спасательных плотов.

Два члена экипажа (украинцы) были спасены 28 сентября.