Корабли прекратили поиск на море членов экипажа судна «Толстой»
Судно затонуло 27 сентября вблизи Болгарии
Корабли прекратили поиск на море членов экипажа судна "Толстой", затонувшего 27 сентября вблизи берегов Болгарии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД со ссылкой на Генеральное консульство Украины в Варне (Болгария), решение принято по согласованию с ВМС, Пограничной службой Болгарии и главным координатором Минтранса Болгарии Н.АПОСТОЛОВЫМ.
Принято решение продолжить патрулирование лишь береговой линии. Суда, которые находятся в данном регионе, поставлены в известность о необходимости обращать особое внимание на плоты и другие предметы в море.
Дело находится на особом контроле в Генеральном консульстве Украины в Варне, Посольстве Украины в Болгарии и в МИД Украины.
Справка УНИАН. Судовладельцем «Толстого» является Pegasus Shipping Co., США. Оператор находится в России. Судно плавало под флагом Северной Кореи.
18 сентября судно вышло из российского порта Ростов-на-Дону с грузом 2 тыс. 586 тонн металлолома назначением на турецкий порт Немрут.
27 сентября вблизи берегов Болгарии судно «Толстой» затонуло. На борту находилось 10 человек: капитан (гражданин Российской Федерации) и девятеро членов экипажа (граждане Украины). По данным представителя судовладельца, на судне находилось пять спасательных плотов.
Два члена экипажа (украинцы) были спасены 28 сентября.