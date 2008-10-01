Яценюк поставит памятник императору Францу Иосифу

Первый камень в основание памятника императору Австро-Венгерской империи Францу Иосифу заложит 4 октября в Черновцах Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК. Закладка камня состоится в рамках празднования 600-летия города.

Как передает корреспондент УНИАН, камень в основание памятника Францу Иосифу спикер заложит в сквере исторической части Черновцов, на углу улиц Вильде и Кардубы.

Ожидается, что на закладке камня будет присутствовать представитель династии Габсбургов, сын эрцгерцога Отто фон ГАБСБУРГА - Карл.

Эта акция стала подарком-сюрпризом А.Яценюка родному городу к 600-летнему юбилею, и о таком решении спикера власти Черновцов узнали в последний момент.

Из достоверных источников стало известно, что в дальнейшем А.Яценюк намерен профинансировать строительство этого памятника.

Город Черновцы достиг наибольшего расцвета, когда Буковина входила в Австро-Венгерскую империю во времена императора Франца Иосифа Первого. Именно с его именем связано открытие на Буковине университета, где получал образование и А.Яценюк.

Справка. Франц Иосиф I (1830-1916) - император Австрийской империи (с 1867 глава двуединой монархии — Австро-Венгрии). После подавления революции 1848 года 18-летний Франц Иосиф I оказался во главе многонациональной державы Габсбургов. Правил 68 лет; его царствование — эпоха в истории народов, входивших в Дунайскую монархию.