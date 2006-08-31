Кто подставил Азарова?

Почитала в новостях, что проект программы правительства Януковича–Азарова содержит пункт о внедрении в Украине русского языка в качестве государственного. Новости ссылались на пресс-релиз, распространенный среди журналистов пресс-службой Кабинета Министров.

Скажу сразу, что восприняла это сообщение как провокацию. Не потому, что считаю Януковича–Азарова великими украинскими патриотами или лицами, способными придерживаться обещаний, скрепленных подписью премьера под так называемым Универсалом национального единения. А потому, что противостояние в обществе и в Верховной Раде им сейчас ни к чему. Януковичу нужно играть роль общенационального лидера, а не местного русскоязычного божка, а Азарову – как можно быстрее избавиться от ярлыка антиукраинского политика.

Потому очень сомневаюсь, что такой пункт вообще наличествует в проекте программы правительства.

Скорее всего, сработала внутренняя оппозиция в правительственных недрах самих “Регионов”, и Януковича с Азаровим элементарно подставили.

Чтобы понять это, журналистам достаточно выяснить, кто составлял пресс-релиз, под чью диктовку его писал и кто имеет влияние на пресс-службу правительства.

Чего стремился добиться внутриправительственный провокатор?

В первую очередь вызвать бурю недовольства в среде национально-демократических сил. А возможно, даже спровоцировать Президента на жесткие высказывания. Зачем? Попробую систематизировать.

Первое. Очевидна попытка не допустить переформатирования парламентской коалиции (как известно, 1 сентября “Наша Украина” собирается рассматривать вопрос относительно вхождения в нее). Ведь после подобных антиукраинских выпадов со стороны правительства “Наша Украина” может отказаться от участия в большинстве. Это будет значить, что “антикризисная” коалиция совсем расслабится, окончательно потеряет влияние со стороны Президента, любые решения Верховной Рады будут наталкиваться на вето главы государства – а это новый виток противостояния, разговоров о ликвидации президентской власти, очередной политический кризис и тому подобное.

Второе. Правительство могут покинуть министры от “Нашей Украины”. Речь идет в первую очередь о министре юстиции Романе Звариче, который заявил, что в случае невхождения его фракции в коалицию он опять пересядет в депутатское кресло. Поэтому, возможно, таким образом “чужих” министров подталкивают сделать “правильный” выбор.

Третье. У Азарова достаточно много недругов не только в лагере политических противников, но и среди «регионалов – новых членов». Вспомним хотя бы о его репутации антисемита, которую он получил еще во времена Кучмы. Так, в январе 2005 года, когда и.о. премьер-министра Азаров вышел на Майдан и поползли слухи о его возможном назначении на какую-то высокую должность, партия “Яблоко” распространила заявление, в котором, в частности, говорилось: “Азаров появляется перед нами не только как ближайший соратник Кучмы и глава репрессивно-налогового аппарата, но и как законченный антисемит". Заявления о русском языке как государственном по традиции (и не без основания) приписывают именно Азарову. В этот раз все шишки тоже посыпались на его голову, хотя, как утверждают очевидцы, “пресс-релиз” для него тоже был неожиданностью.

Следовательно, если и вправду в проекте программы такой пункт имеется, то, судя по всему, он вписан не с целью ввести русский язык в качестве государственного. Это невозможно по многим причинам, о которых здесь говорить излишне (в подобные небылицы серьезно могут верить лишь российские политики). А с другой стороны, обвинить “шалуна”, подставившего Азарова, верховодам Партии регионов непросто, ведь он якобы руководствовался программой самих “Регионов”.

Оксана Охримчук, г. Киев