ДТП на трассе Киев-Чоп: двое погибших, двое раненых

В Ривненской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще двое получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вчера на 260-м км автодороги Киев-Чоп, вблизи с. Жадкивка в Ривненской области водитель грузопассажирского микроавтобуса Mersedes Benz, двигаясь в направлении г. Киев, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который двигался во встречном направлении. За рулем грузовика находился гражданин Германии.

В результате аварии двое пассажиров микроавтобуса от полученных травм погибли на месте столкновения, а водитель и еще один пассажир с телесными повреждениями госпитализированы в больницу.