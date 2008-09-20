Форд наехал на пешехода, на дерево, перевернулся и упал с моста

В Симферополе автомобиль «Форд» совершил наезд на пешехода, столкнувшись с деревом, после чего перевернулся и упал с моста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, авария произошла накануне около 5-ти часов утра.

Вследствие ДТП пострадали 4 человека - 25-летний водитель машины, 24-летний и 31-летний пассажиры, а также 18-летний пешеход, - которые госпитализированы в больницы Симферополя.