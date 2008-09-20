В Луцке началась акция „Чистый воздух"

В Луцке 19 сентября началась акция „Чистый воздух". Она будет длиться на протяжении месяца до 18 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, распоряжение об этом подписал городской председатель Луцка Богдан ШИБА.

В рамках акции транспортные средства будут проверять на наличие в их выбросах окиси углерода и углеводородов. „Те автомобили, у которых нарушены допустимые нормы выбросов вредных веществ в воздух, не будут допущены на улицы нашего города. Экологические меры будут жесткими", - отметил мэр.

К акции будут привлечены правоохранительные органы и другие структуры, которые имеют соответствующее оборудование для осуществления проверки транспортных средств на наличие в их выбросах окиси углерода и углеводородов.

По информации отдела экологии Луцкого городского совета, в настоящее время в Луцке действует сеть предприятий, аккредитованных в сфере измерения содержания вредных веществ в отработанных газах автомобилей с двигателями, которые работают на бензине и газовом горючем. Это предприятия "Волынь-авто", Украинское общество охраны природы, ОАО "ЛУАЗ", Государственная экологическая инспекция в Волынской области и ОАО «Волыньавтомотосервис».