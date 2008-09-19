YouTube объявил войну бандитским роликам

Видеосервис YouTube решил убрать видеоролики, где члены различных банд демонстрируют холодное и огнестрельное оружие, пишет The Times. Как отмечает The Guardian, новые правила касаются только Великобритании.

Всего с сайта было удалено 30 роликов, на некоторых из которых демонстрируются не только мачете и пистолеты, но и автоматы. Многие из них пробыли на сайте свыше полутора лет. Google счел их нарушающими правила пользования сервисом, которые недавно были пересмотрены с целью разобраться с бандитскими видеороликами.

Пока новый запрет действует нерегулярно. Журналисты The Times, попытавшиеся отметить тот или иной ролик как нарушающий правила YouTube, обнаружили, что они не удалялись. Кроме того, не были удалены ролики, помеченные аналогичным образом за месяц до ввода новых правил.

Лента.ру