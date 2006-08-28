Умерла самая старая женщина на планете

В Эквадоре умерла 116-летняя Мария Эстер де Каповилья - самый старый человек на планете. О смерти долгожительницы сообщила ее внучка - 46-летняя риэлтор из Майями Катрин Каповилья.

Как сообщает РИА "Новости",М. де Каповилья умерла в воскресенье в 03:00 по местному времени в госпитале города Гуаякиль, куда ее доставили с пневмонией за два дня до кончины.

М. де Каповилья - ровесница Чарли Чаплина и Адольфа Гитлера - родилась 14 сентября 1889 года. Она вышла замуж в 1917 году и овдовела в 1949 году.

По данным редакции "Книги рекордов Гиннеса", теперь самым старым человеком на земле стала 116-летняя Элизабет Болден (Elizabeth Bolden) из американского города Мемфис, которая на 11 месяцев младше М. де Каповильи.