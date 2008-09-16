Госпрограмма развития автопрома рассчитана до 2015 года

Министерство промышленной политики подготовило проект государственной программы развития автомобильной промышленности Украины и регуляции рынка автомобилей на период до 2015 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, программа была одобрена в пятницу, 12 сентября, на выездном заседании научно-технического совета Минпромполитики под председательством министра Владимира НОВИЦКОГО.

По словам В.НОВИЦКОГО, цель программы - сохранение и развитие отечественной автомобильной промышленности, обеспечение совершенствования хозяйственно-правовых отношений на автомобильном рынке Украины, развитие отечественной автомобильной промышленности, обеспечение ее интеграции в мировое автомобилестроение, рост объемов продукции автомобилестроительного комплекса и доходной части бюджетов всех уровней, сохранение и повышение эффективности производства в условиях ВТО и зоны свободной торговли с Евросоюзом.

«Сейчас стоит задача поиска новых путей и форм поддержки отечественного автомобилестроения, которые бы не противоречили требованиям ЕС и ВТО», - сказал министр.

Согласно сообщению, реализация Программы позволит сформировать современное, интегрированное в мировую автомобильную промышленность отечественное автомобилестроение, способное обеспечить 3,6% общего объема ВВП и 2,8% общего объема бюджетных поступлений. К тому же планируется увеличить экспорт автотранспортной техники до 20% общего объема производства вместе с увеличением новых рабочих мест на 20 тыс. работников, нарастить производительность труда в 22,6 раза и среднюю заработную плату в 19,2 раза относительно уровня 2000 года. Специалисты убеждены, что Программа поможет обеспечить расширение полномасштабного производства с доведением его до 800 тыс. легковых автомобилей, 54 тыс. грузовых и 18 тыс. автобусов.