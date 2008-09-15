Учительница выиграла в Европейском суде дело против Украины

Львовская учительница Христина КРИЛЬ выиграла дело в Европейском суде по правам человека, куда обратилась в 2005 году с заявлением о выплате ей задолженных денег, выплата которых предусмотрена в соответствии со ст.57 Закона Украины «Об образовании» (за выслугу лет, на оздоровление и тому подобное).

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель Свободного профсоюза работников образования и науки Львовской области Андрей СОКОЛОВ.

«В 2005 году 62 педагогов Львовской области обратились в Европейский суд, поскольку районными отделами образования не выполнялись судебные решения местных судов о выплате им надбавок, предусмотренных 57-й статьей Закона Украины «Об образовании». То есть, в 2004 году парламентарии приняли закон о долге перед педагогами, но должностным решением выплаты не проводились, хотя у педагогов были судебные решения о необходимости выплаты им задолженностей. Невыполнение судебного решения – это нарушение пункта 1 статьи 6 Европейской конвенции, которая защищает право на справедливый суд. Поэтому педагоги, которые не смогли добиться выплаты этой задолженности в Украине, обратились в Европейский суд. И вот первое дело по иску педагогов, которое слушалось 10 июля этого года в Европейском суде, разрешилось в пользу нашей землячки», - проинформировал А.СОКОЛОВ.

В соответствии с решением Европейского суда, учительнице львовской СШ №33 Х.КРИЛЬ, Госказначейство Украины должно выплатить 1 тысячу евро за нанесенный моральный вред, а районный отдел образования - задолженность педагогу в сумме 2 тыс. 974 грн. (которые она должна была получить еще в 2000 году), а также 300 евро компенсации на судебные расходы, сказал А.СОКОЛОВ.

На рассмотрении в Европейском суде остается еще 61 заявление педагогов Львовской области и несколько сотен заявлений педагогов из других регионов Украины.