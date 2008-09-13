В Софии Киевской открыта выставка бронзы из коллекции Людовика XIV

С 12 сентября по 13 декабря в Доме митрополита Национального заповедника “София Киевская” будет проходить выставка бронзовых скульптур из коллекции Людовика XIV “Аполлон в кузнице Вулкана”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе благотворительного фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины», выставка организована фондом, Национальным заповедником «София Киевская» и музеем Лувр при сотрудничестве с Посольством Франции в Украине.

В Киев из Лувра привезены 17 скульптурных композиций, которые органически вписываются в интерьеры только что отреставрированных залов Дома митрополита. При этом в пресс-службе отмечают, что скульптуры из коллекции Людовика XIV впервые будут показаны за пределами Франции. Выставка создана по эксклюзивному проекту музея Лувр, она будет представлена в Киеве специально по случаю завершения реставрации памятника XVIII ст. Дома митрополита в «Софии Киевской».

Проект, общая стоимость которого составляет свыше 30 млн. грн., предусматривал не только внешнюю реставрацию здания, но и полное восстановление памятника и его адаптацию к современной жизни. В частности, современные выставочные залы были оборудованы при бережном сохранении или восстановлении исторических компонентов дома.