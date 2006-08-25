Опознаны 130 тел погибших в катастрофе Ту-154

По состоянию на 20.00 25 августа опознано 130 тел погибших в авиакатастрофе российского Ту-154 в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН.

Остаются не опознанными 40, из них около 15 тел, за которыми вообще не обратились родственники, сказал российский министр.

Он также отметил, что сегодня из Донецка отправлены 147 родственников погибших, 119 самолетом в Санкт-Петербург, 28 - на автобусах отбыли в Краснодарский край.

Кроме того, самолетом отправлено 43 тела погибших, из них 40 – в Петербург, 3 - в Краснодарский край, уточнил И.ЛЕВИТИН.

Сейчас опознание приостановлено. Процедура возобновится в 6.00 26 августа.

В свою очередь министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ сказал, что завтра в середине дня процедура опознания будет закончена. Неопознанные тела погибших будут оставаться в Донецке, пока за ними не обратятся родственники.

Всего погибших отправляют через Санкт-Петербург в 9 регионов России.

Министр сообщил, что сегодня в Донецк прибывает еще один грузовой самолет, и утром опять будет готовиться отправление тел погибших.

Также утром в Донецк прилетит пассажирский самолет, чтобы увезти оставшихся родственников.

И.ЛЕВИТИН уточнил, что правительственная комиссия России будет работать в Донецке, пока отсюда не улетит последний родственник. И.ЛЕВИТИН также сообщил, что все пробы на ДНК направлены в лабораторию в Ростов.