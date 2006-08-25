Украинский корабль повредил кабель на дне Черного моря

В акватории порта Поти на западе Грузии поврежден оптико-волоконный магистральный кабель "Европа-Азия".

В связи с этим проблемы с телефонной связью и интернетом возникли у девяти стран, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, кабель, который проходит по дну Черного моря, повредил украинский корабль, который занимался сбором металлолома в Поти.

Следствие определит, было ли это диверсией.

Восстановительные работы, стоимость которых оценивается в 2 миллиона евро, уже начались.