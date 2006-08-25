Украинский корабль повредил кабель на дне Черного моря
20:02, 25 августа 2006Разное
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Теперь у 9 стран проблемы с интернетом
В акватории порта Поти на западе Грузии поврежден оптико-волоконный магистральный кабель "Европа-Азия".
В связи с этим проблемы с телефонной связью и интернетом возникли у девяти стран, передает РИА «Новости».
По предварительной информации, кабель, который проходит по дну Черного моря, повредил украинский корабль, который занимался сбором металлолома в Поти.
Следствие определит, было ли это диверсией.
Восстановительные работы, стоимость которых оценивается в 2 миллиона евро, уже начались.
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