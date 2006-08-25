На месте катастрофы Ту-154 найдено тело годовалого ребенка

17:17, 25 августа 2006
Разное
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Тело и фрагменты отправлены в Донецк

На месте падения самолета найдено тело годовалого ребенка, сообщил РИА Новости сотрудник МЧС РФ, работающий на месте.

"Приблизительно по возрасту ребенку около года", - сказал собеседник агентства.

На месте также найдено еще несколько фрагментов тел.

В настоящее время тело ребенка и фрагменты отправлены на машине "скорой помощи" в один из моргов Донецка на экспертизу.

РИА "Новости"

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