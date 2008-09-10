Новый автозавод в Черкассах будет выпускать три грузовые модели

Корпорация «Богдан» планирует до конца 2009 года запустить CKD-производство (мелкоузловая сборка) грузовых автомобилей на своем заводе в г. Черкассы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент корпорации “Богдан” Олег СВИНАРЧУК во время открытия в Черкассах нового завода по производству грузовиков.

По его словам, инвестиции в налаживание на заводе CKD-производства будут составлять 50 млн. долларов.

Он также отметил, что корпорация не планирует до 2012 года заниматься производством крупнотоннажных автомобилей из-за высокой конкуренции со стороны российских и украинских предприятий.

Как сообщал УНИАН, сегодня корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовых автомобилей в г. Черкассы проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год.

Завод создан на базе ООО «Богдан-Спецавтотехника», входящего в состав корпорации «Богдан».

На производственных мощностях нового предприятия будут изготовляться три модели грузовиков: две среднетоннажные - ISUZU NQR71P/R (позже при изменении модельного ряда Isuzu ей будет отвечать NPR75L-KL/LL) и NMR85L, а также малотоннажная - ISUZU NLR85AL.

Инвестиции в организацию производства составили почти 100 млн. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» основана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств различных типов. На сегодняшний день в ее состав входят 20 компаний, среди которых «Автомобильный завод «Богдан» (бывший Луцкий автомобильный завод), «Хюндай Моторс Украина» и др.